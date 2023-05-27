اليوم السابع
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رئيس مجلس النواب الأمريكى: لم نتوصل بعد لاتفاق بشأن رفع سقف الدين

السبت، 27 مايو 2023 06:03 م
رئيس مجلس النواب الأمريكى: لم نتوصل بعد لاتفاق بشأن رفع سقف الدين رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى
كتب محمد جمال

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قال رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى، اليوم السبت، إنه  ليس لدى الولايات المتحدة اتفاق بشأن رفع سقف ديون حتى الآن، بحسب سكاى نيوز.

وأوضح رئيس مجلس النواب الأمريكى، أنه لم يتوصل إلى اتفاق حول سقف الدين الأمريكي حتى الآن، وتحديد تاريخ لنفاد قدرة الحكومة على السداد في 5 يونيو لم يغير من الأمر شيء، وإن كانت الولايات المتحدة قادرة على التوصل لاتفاق قبل ذلك الموعد.

وأكد مكارثى عقد اتفاقا بشأن أزمة سقف الديون لكن عندما يكتمل ويصل إلى صيغة مناسبة.

وأثارت أزمة سقف الدين الأمريكي جدلاً واسعاً، في الفترة الأخيرة حيث عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مكارثي العديد من الأجتماعات لتوصل لاتفاق نهائي في حل الأزمة.


كيفين مكارثى

الدين الأمريكى

النواب الأمريكى

سقف الدين الأمريكى



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