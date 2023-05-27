اليوم السابع
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رئيس قطاع الإرشاد الزراعى يتفقد معرض زهور الربيع للاطمئنان على جاهزيته للافتتاح

السبت، 27 مايو 2023 09:17 ص
رئيس قطاع الإرشاد الزراعى يتفقد معرض زهور الربيع للاطمئنان على جاهزيته للافتتاح معرض الزهور
كتبت أسماء نصار

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تفقد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، معرض زهور الربيع قبل ساعات من الافتتاح للاطمئنان على جاهزية المعرض والترتيبات النهائية للافتتاح.
 
وقال عزوز، إن عدد المشاركين أكثر من 200 عارضا من منتجى نباتات الزينة والزهور والبساتين والأشجار والصبارات ومستلزمات الإنتاج والحدائق، بالإضافة إلى منافذ بيع السلع الغذائية ومعرض خير مزارعنا لاهالينا.
 
وأوضح عزوز، أن المعرض يقام تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ويشارك فى افتتاحه اليوم بعض الوزراء والمحافظين والسفراء العرب والأجانب بالقاهرة مشيرا إلى أن المعرض مفتوح للجمهور يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقى.
 

الزراعة

معرض زهور الربيع

الاشجار مستلزمات الانتاج



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