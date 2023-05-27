رئيس سوهاج الأزهرية يتفقد أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية

سوهاج عمرو خلف

تفقد الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية الأزهرية بمجمع الإمام على بن أبى طالب النموذجى الابتدائى، حيث تابع "حمادى" مع رؤساء المواد انتظام أعمال التصحيح والمخطط الزمنى لإنهاء الأعمال وشدد رئيس المنطقة خلال زيارته على ضرورة تحرى الدقة واعطاء كل ذى حق حقه والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد فى هذا الشأن، ووعد بالعمل على تذليل أية عقبات وأنه على تواصل دائم لتلبية احتياجات مركز التصحيح.

كما حث رئيس منطقة سوهاج الأزهرية على ضرورة تكاتف الجميع والتعاون من أجل العمل على مصلحة أبنائنا الطلاب، ورافق حمادى خلال جولته الدكتور على قدرى مدير إدارة الامتحانات وشئون الطلاب، والدكتور موهوب عيسى مدير إدارة التدريب، ومحمد عبد الغفار رئيس مركز التصحيح، وعادل عبد الرحيم مدير إدارة الأمن، وعمر التلمسانى مدير العلاقات العامة والإعلام.