رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالمنوفية يتفقد كنترول الابتدائية والإعدادية

تفقد الدكتور السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمحافظة المنوفية، اليوم السبت الموافق 2023/5/27 كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة المنوفية الأزهرية برفقة كل من عبدالله عجلان مدير إدارة الامتحانات والدكتورة غادة عبد المنعم مديرة التعليم الابتدائى، عماد ابو العينين مدير أمن المنطقة يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وطالب رئيس الإدارة المركزية القائمين على عملية التصحيح كافة، وبخاصة مقدرى الدرجات؛ بضرورة توخى الحذر والدقة وتطبيق مبدأ الأمانة والشفافية لحصول كل طالب على حقه دون نقصان.

مشددًا أنه لن يُسمح بوجود أخطاء فى أعمال الكنترول ولن يسمح بظلم أى طالب، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الأزهر الشريف حريص على مصلحة الطلاب وليس فى حرب معهم، ولن نسمح بضياع مجهودات الطلاب الذى بذلوه طوال العام. كذلك ضرورة الالتزام بتعليمات وضوابط التصحيح التى أعدها قطاع المعاهد الأزهرية.

و أشار انه تم تجهيز مقر تصحيح أسئلة الامتحانات لأعمال التصحيح كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية وتزويده بكل ما يلزم المصححين؛ من مناضد وكراسى ومستلزمات طبية وغيرها، فى الوقت نفسه أكد رئيس الإدارة المركزية على ضرورة التعقيم والتطهير المستمر قبل وبعد نهاية التصحيح وتطبيق الاحتياطات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة جميع القائمين على أعمال التصحيح، كذلك مراعاة عدم التكدس أو التزاحم بصفة مستمرة مع توفير كافة المطهرات على أبواب اللجان، والالتزام بالتباعد بين المتواجدين بالمقر.