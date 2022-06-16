الأولى على إعدادى الأزهر بالمنوفية: كنت أذاكر 5 ساعات يوميا وطموحى طب.. فيديو

المنوفية – فريق المحافظات

فرحة غامرة بمنزل أسرة الطالبة آية عادل عرب، والحاصلة على المركز الأول بمحافظة المنوفية فى الشهادة الإعدادية الأزهرية، والمقيمة بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وقالت آية، إنها كانت الأولى دائما على المعهد وكانت تتميز وسط زميلاتها بالأخلاق والود بين الحميع، وتحب المشاركة فى كل شىء، لافتة إلى أن أول من ابلغها بالخبر هى منطقة الأزهر بالمنوفية بحصولها على مجموع 490 بنسبة 100% من المجموع .

وأضافت الطالبة، أنها كانت لا تأخذ دروس فى المواد الشرعية، لافتة الى أن التعليم الأزهرى من افضل التعليم الموجود فى مصر وليس بالصعوبة التى يتخيلها البعض، مؤكدة أنها التحقت بالأزهر أولا لتعلم أمور دينها، وتتم حفظ كتاب الله .

وتابعت أنها كانت تذاكر 5 ساعات وختمت القرآن الكريم العام الماضى، وهو الذى ساعدها على التميز والتفوق دائما، مقدمة الشكر لكل من ساعدها فى التفوق، مؤكدة أنها كانت تتوقع الحصول على المركز الأول .

وأكدت آية أنها كانت تذاكر أولا بأول وتتمنى أن تحقق أمنيتها بالالتحاق بكلية الطب قسم الأطفال، لأنها تحب الأطفال، مؤكدة أن التعب والمثابرة يحققون النجاح والتفوق.

وقدمت "آية"، الشكر والتقدير لوالدها ووالدتها على التعب الكبير معها وبالأخص فى أوقات الدراسة والتى كانت تشهد أوقاتا صعبة .

وكان الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، قد اعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎.‎

وقدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، مطالبا الطلاب ببذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم، لبناء مستقبل مشرق لمصر، كما طالب الطلاب الذين لم يوفقوا ويجتازوا امتحانات الدور الأول بضرورة المذاكرة والشد على أيديهم حتى يتمكنوا من ملاحقة زملائهم وعدم التخلف عنهم.

وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%، وأما نتيجة الشهادة ‏الإعدادية فبلغت نسبة النجاح فى الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، فى حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.