اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"خلف القضبان".. مشروع تخرج بإعلام الأزهر يتصدى للجريمة فى المجتمع

السبت، 27 مايو 2023 01:05 م
"خلف القضبان".. مشروع تخرج بإعلام الأزهر يتصدى للجريمة فى المجتمع مشروع تخرج بإعلام الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الدولة المصرية العديد من تخطى العديد من العقبات للتصدي لظاهرة انتشار الجريمة في الآونة الأخيرة، ومع تكثيف المجهودات استطاعت الحفاظ علي الاستقرار الأمني، لذلك قرر عدد من طلبة كلية الإعلام بجامعة الأزهر تناول هذه الظاهرة من جوانبها المختلفة، بالبحث وراء أهم الأسباب التى تؤدى الى ارتكاب مثل هذه الجرائم و التوصل لحلول سريعة للحد من هذه الظاهرة، مدشنين مجلة " خلف القضبان ".
 
حيث قاموا بعمل حوارات صحفية مع متخصصين في شتي المجالات القانونية و الإعلامية و الدينية و النفسية وقاموا بالبحث وراء المشكلات الأساسية والتي تتسبب بشكل كبير في انتشار ظاهرة الجريمة بشكل عام فاجتهدو في وضع حلول مطروحة لحل هذه المشكلات من وجهة نظرهم. 
 
وقامو أيضا بعمل تقارير تعكس رؤيتهم للموضوع وأيضًا تحقيقات صحفية استعانوا فيها بآراء خبراء تارةً ورأي عامة الشعب تارةً ليسعو بكامل جهدهم لمعرفة شتي جوانب القضية التي يتحدثون عنها وينقلوا ما وصلو إليه للقارئ عن طريق مجلتهم بشكل مبسط وسهل.
 
و الجدير بالذكر ان الفريق مكون من "١٠" أشخاص و هم ( محمد مندور، محمد عاشور، عمر غريب، مصطفى محمود، يوسف رفعت، محمود جمال، مصطفى محسن، كامل حمدى، يوسف السيد، حمدى عاطف ).
 
IMG-20230527-WA0077 مشروع تخرج بإعلام الأزهر

 


خلف القضبان

مشروع تخرج

كلية اعلام الازهر

الازهر الشريف



الموضوعات المتعلقة

"هيبس" مشروع تخرج بـ "إعلام الأزهر"، ينقل صورة واقعية عن محافظة الوادي الجديد

السبت، 27 مايو 2023 11:42 ص

روبوت لاعب كرة باستخدام الذكاء الاصطناعى في مشروع تخرج لطلاب هندسة القاهرة

الخميس، 25 مايو 2023 01:07 م

رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات حفل مشروعات التخرج بكلية التربية النوعية

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:09 م

"فرصة تانية" فيلم تسجيلى ضمن مشروع تخرج طلاب كلية إعلام جامعة القاهرة

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:03 م

رئيس جامعة القناة يتفقد مشروعات تخرج 514 طالبا وطالبة بقسم الجغرافيا بكلية الآداب

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة