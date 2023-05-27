اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 07:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حظر الهواتف والساعات الذكية.. اعرف ضوابط دخول امتحانات نهاية العام بالجامعات

السبت، 27 مايو 2023 06:00 ص
حظر الهواتف والساعات الذكية.. اعرف ضوابط دخول امتحانات نهاية العام بالجامعات امتحانات الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسى  من العام الجامعى 2022/2023، ينشر" اليوم السابع" قائمة المحظورات على طلاب الجامعات داخل لجان الامتحانات والتي تتمثل فى:-
 
1- ممنوع الدخول بأجهزة الموبايل
2- ممنوع الدخول بالسماعات والساعات الذكية
3- الحضور قبل موعد الامتحان بمدة كافية
4- احضار المستلزمات والأدوات الشخصية من الأقلام والأدوات المستخدمة فى الاختبار بالنسبة للكليات العملية
5- يحظر الدخول بالكتب الدراسية لجان الامتحانات
6- احضار اثبات الشخصية
7- ممنوع إثارة الشغب داخل لجان الامتحانات
8- عدم التحدث مع الطلاب داخل لجان الامتحانات
9- الغش أو محاولة الغش يعرض الطالب لعقوبة صارمة تصل إلى إلغاء الاختبار
10- ممنوع التكدس والزحام أمام اللجان بعد الانتهاء من الاختبارات
 
 

التعليم العالى

الجامعات

اخبار مصر

امتحانات نهاية العام

امتحانات الفصل الدراسى الثانى

اليوم السابع بلس

خليك واعى



الموضوعات المتعلقة

انتهاء امتحانات جامعة الإسكندرية والنتيجة بعد أسبوعين

الخميس، 26 يناير 2023 03:52 م

انتظام الامتحانات بجامعة الإسكندرية.. ولا تأثير للأمطار على سير عمل اللجان

الأحد، 15 يناير 2023 01:58 م

تأجيل امتحانات جامعة الإسكندرية نصف ساعة حسب كل كلية لسوء الطقس

الخميس، 12 يناير 2023 09:31 ص

تعرف على تعليمات وقواعد الامتحانات بجامعة الإسكندرية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:15 م

ورشة للتدريب على استخدام "الباركود Qr Code" فى الامتحانات بجامعة الفيوم

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:37 م

تعرف على موعد انطلاق امتحانات جامعة الأزهر وبداية الفصل الدراسى الثانى

السبت، 03 ديسمبر 2022 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة