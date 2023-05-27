حبس تشكيل عصابى 3 سنوات بتهمة سرقة عدادات كهرباء الوحدة الصحية بالأميرية

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، بمعاقبة 3 عاطلين كونوا تشكيل عصابى لسرقة عدادات الكهرباء بالحبس 3 سنوات مع الشغل، مما تسبب في انقطاع الكهرباء وتلف تطعيمات الأطفال داخل الوحدة الصحية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من الوحدة الصحية فادت فيه بانقطاع الكهرباء بالكامل عن الوحدة الصحية ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة تشكيل عصابى تخصص في سرقة عدادات الكهرباء ، كما تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة وتبين أن جميع تطعميات الأطفال تلفت بسبب انقطاع التيار الكهربائى الناتج عن سرقة عدادات الكهرباء، تم القبض على المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنح بتهمة السرقة التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين 3 سنوات.