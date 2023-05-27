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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله فى المنيا

السبت، 27 مايو 2023 09:18 ص
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله فى المنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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عثر الأهالي في مدينة المنيا، علي جثة شاب متحللة داخل منزل بسوق الملاح، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.
 
تلقت الأحهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور علي جثة متحللة داخل منزل كائن بشارع سرافيل بسوق الملاح بحي وسط مدينة المنيا، في ظروف غامضة.
 
بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي والفحص وإجراء التحريات الأولية تم العثور علي جثة الشاب "ح.م" 36 عاما، مقيم بشارع سرافيل بحي وسط مدينة المنيا، وتبين أن الجثة متحللة، وتم نقلها إلي مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة لتحديد ومعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة.
 
وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، الأربعاء الماضي، بلاغا بالعثور علي جثة طالبة عمرها 16 عاما، بها آثار عنف حول الرقبة، وملقاه داخل منزلها بإحدي قري مركز مغاغة وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي، تحت تصرف النيابة.

مديرية الامن

حوادث

جثة شاب

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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