العثور على جثة شاب مجهول الهوية فى الإسماعيلية

عثر أهالى شارع عبد الحكيم عامر بالإسماعيلية على جثة لأحد الأشخاص ملقاة داخل أرض فضاء دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من من إدارة شرطة النجدة مفاده ورود بلاغ بعثور الأهالى على جثة لأحد الأشخاص داخل قطعة أرض فضاء مسورة بالطوب الأحمر بناحية شارع عبد الحكيم عامر - دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية إلى مكان البلاغ وبفحص الجثمان تبين أن الجثمان لشخص ذكر مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر مرتدياً كامل ملابسه - ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية ولم يعثر معه على ثمة تحقيق شخصية وعُثر بجواره على سرنجة طبية مدممة وكيس بلاستيكى بداخله كمية من العقاقير الطبية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من جهودها لكشف هوية الجثة.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة عقب الوصول إلى هويته.