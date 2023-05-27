اليوم السابع
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جامعة طنطا تحتل المركز الخامس محليا طبقا التصنيف الروسى

السبت، 27 مايو 2023 02:08 م
جامعة طنطا تحتل المركز الخامس محليا طبقا التصنيف الروسى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن حصاد الجامعة المركز الخامس محليا بين الجامعات الحكومية والمركز الثامن محليا بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بدلا من المركز التاسع وفقاً قاعدة بيانات ‏تصنيف الجامعات العالمية ‏World University Rankings, RUR‎‏ العالمي لعام 2023، كما جاءت الجامعة في المركز ال978 عالمياً من بين 1215 جامعة عالمية مشاركة لنفس التصنيف.
 
من جانبه أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا التصنيف تنشره وكالة تصنيف RUR (موسكو، روسيا)، وأطلقته بدءاً من عام 2010. 
 
ويتم تقييم أداء 1215 جامعة عالمية رائدة من 82 دولة من خلال 20 ‏مؤشرًا مختلف خاص بالتصنيف و 4 مجالات رئيسية للأنشطة الجامعية: و منها التدريس، والبحث، والتنوع الدولي، ‏والاستدامة المالية لتمويل البحث العلمي
 
كما أشارت الدكتورة هاجر علم الدين مدير وحدة التصنيف الدولي إلى أنه يتم توفير جميع البيانات الأولية لتصنيفات ‏RUR‏ بواسطة شركة ‏Thomson ‎Reuters‏، ومؤسسة Clarivate العالمية ويغطي تصنيف ‏RUR‏ بفروعه الفترة من عام 2010 إلى عام 2023.‏

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