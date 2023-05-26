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آداب طنطا تحدد تعليمات لطلاب الليسانس لأداء الامتحانات.. تعرف عليها

الجمعة، 26 مايو 2023 11:30 م
آداب طنطا تحدد تعليمات لطلاب الليسانس لأداء الامتحانات.. تعرف عليها الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

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حددت كلية الآداب جامعة طنطا برئاسة الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، عدة إجراءات لطلاب الليسانس قبل أداء امتحانات دور مايو، والتي يجب الإلتزام بها حتي لا يحول الطالب لمجلس التأديب.
 
وشددت الكلية علي منع دخول الطالب إلى لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بداية الامتحان بحد أقصى وبسبب مبرر
 
- علي كل طالب أن يترك أي كتب أو مذكرات أو أوراق تتعلق بالمادة بعيداً عن مكان جلوسه خارج اللجنة الامتحانية
 
- على كل طالب أن ينظر في ورقة الأسئلة الخاصة به وورقة إجابته فقط، ولا ينشغل بالنظر لمن حوله أو أمامه أم بمن خلفه.
 
- ينبغي عدم إحضار الطالب لهاتفه المحمول، وفي حال وجود الهاتف مع الطالب، لابد أن يلتزم كل طالب بإغلاق التليفون المحمول أو الساعة الذكية أو السماعات الذكية التي تستخدم كموبايل عند دخول اللجنة ووضع التليفون في جيبه أو حقيبته.
 
وحذرت الكلية بأن أي طالب سيتم ضبطه  بالموبايل أو أي جهاز آخر مفتوحاً، يحال لمجلس التأديب باعتباره شروعاً في الغش.
 
 

 


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الغش



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