اليوم السابع
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بنك "جيه بي مورجان" الأمريكي يسرح 500 موظف

السبت، 27 مايو 2023 09:10 م
بنك "جيه بي مورجان" الأمريكي يسرح 500 موظف جيه بى مورجان
وكالات

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يعتزم بنك جيه بي مورجان تيشس آند كو الأمريكي تسريح حوالي 500 موظف هذا الأسبوع بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.

تسريح العمال سيطول عدة قطاعات في البنك بما في ذلك التجزئة والخدمات المصرفية التجارية وإدارة الأصول وكذلك التكنولوجيا.

وجيه بي مورجان هو أكبر بنك في الولايات المتحدة وبلغ عدد العاملين به حوالي 296,877 موظف في نهاية الربع الأول، بزيادة 8% عن العام الماضي، بحسب رويترز.

تسريح الموظفين في جيه بي مورغان، وفق سكاى نيوز عربية يأتي بعد أيام من قراره بتسريح حوالي ألف موظف في بنك فيرست ريبابليك الذي استحوذ عليه بعد تعثره.

تعد أزمة فيرست ريبابليك، الذي كان مقره في سان فرانسيسكو، ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة.

وقد باع المنظمون جميع ودائعه ومعظم أصوله إلى جيه بي مورغان، بعد انهيار ثلاثة بنوك، منها سيغنتشر وسيليكون فالي، الأمر الذي هدد بتقويض الثقة في النظام المصرفي الأميركي.

 


جيه بي مورجان

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