‏"جيه بى مورجان" تتحدى العليا الأمريكية: سنتحمل سفر الموظفين الساعين للإجهاض

كتبت: نهال أبو السعود

أوضح بنك جيه بي مورجان مزايا الرعاية الصحية الخاصة به في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في ‏الإجهاض يوم الجمعة ، قائلا إن الإجهاض كان منذ فترة طويلة خدمة مغطاة للبنك ، وبدءًا من شهر ‏يوليو سيتم تضمينه ضمن مزايا السفر الخاصة بالرعاية الصحية للشركة.‏

قال المتحدث باسم ‏JPMorgan Chase‏ جوزيف إيفانجليستى لشبكة "سي ا ن ان" يوم الجمعة: "كما هو ‏الحال دائمًا ، نركز على صحة ورفاهية موظفينا ، ونريد ضمان الوصول العادل إلى جميع المزايا".‏

في مذكرة تم إرسالها إلى جميع موظفي جيه بي مورجان في الولايات المتحدة في 1 يونيو ، أشار البنك ‏الاستثماري إلى أنه سيوسع مزايا السفر للرعاية الصحية الحالية لأي خدمة مغطاة "لا يمكن الحصول ‏عليها إلا بعيدًا عن منزلك" ، بما في ذلك الإجهاض.‏

كان قرار اليوم الجمعة ، الذي يفرض سلطة على الولايات بشأن هذه القضية ، متوقعًا بعد تسريب ‏مسودة مذكرة من المحكمة الشهر الماضي أشار إلى أن المحكمة على وشك إلغاء قضية رو، حيث ألغت ‏المحكمة العليا حق الإجهاض الدستوري البالغ من العمر 50 عامًا ومنحت السلطة للولايات لتقييد ‏الإجراء أو حظره بشكل جذري.‏

وسيعود قرار تحديد قانونية الإجهاض من عدمه للولايات ما لم يتحرك الكونجرس ويتخذ إجراءات في ‏هذا الإطار، ولدى بعض الولايات قوانين تمنع الإجهاض في حين من المتوقع أن تتبع ولايات أخرى فيما ‏ستفرض بقية الولايات قوانين لتنظيم عمليات الإجهاض‎.‎