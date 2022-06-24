اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 08:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

‏"جيه بى مورجان" تتحدى العليا الأمريكية: سنتحمل سفر الموظفين الساعين للإجهاض

الجمعة، 24 يونيو 2022 07:28 م
‏"جيه بى مورجان" تتحدى العليا الأمريكية: سنتحمل سفر الموظفين الساعين للإجهاض بنك جيه بى مورجان
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضح بنك جيه بي مورجان مزايا الرعاية الصحية الخاصة به في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في ‏الإجهاض يوم الجمعة ، قائلا إن الإجهاض كان منذ فترة طويلة خدمة مغطاة للبنك ، وبدءًا من شهر ‏يوليو سيتم تضمينه ضمن مزايا السفر الخاصة بالرعاية الصحية للشركة.‏
 
قال المتحدث باسم ‏JPMorgan Chase‏ جوزيف إيفانجليستى لشبكة "سي ا ن ان" يوم الجمعة: "كما هو ‏الحال دائمًا ، نركز على صحة ورفاهية موظفينا ، ونريد ضمان الوصول العادل إلى جميع المزايا".‏
 
في مذكرة تم إرسالها إلى جميع موظفي جيه بي مورجان في الولايات المتحدة في 1 يونيو ، أشار البنك ‏الاستثماري إلى أنه سيوسع مزايا السفر للرعاية الصحية الحالية لأي خدمة مغطاة "لا يمكن الحصول ‏عليها إلا بعيدًا عن منزلك" ، بما في ذلك الإجهاض.‏
 
كان قرار اليوم الجمعة ، الذي يفرض سلطة على الولايات بشأن هذه القضية ، متوقعًا بعد تسريب ‏مسودة مذكرة من المحكمة الشهر الماضي أشار إلى أن المحكمة على وشك إلغاء قضية رو، حيث ألغت ‏المحكمة العليا حق الإجهاض الدستوري البالغ من العمر 50 عامًا ومنحت السلطة للولايات لتقييد ‏الإجراء أو حظره بشكل جذري.‏
 
وسيعود قرار تحديد قانونية الإجهاض من عدمه للولايات ما لم يتحرك الكونجرس ويتخذ إجراءات في ‏هذا الإطار، ولدى بعض الولايات قوانين تمنع الإجهاض في حين من المتوقع أن تتبع ولايات أخرى فيما ‏ستفرض بقية الولايات قوانين لتنظيم عمليات الإجهاض‎.‎

الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

الحق في الإجهاض

المحكمة العليا



الموضوعات المتعلقة

ترامب يشيد بالمحكمة العليا بعد إلغاء حق الإجهاض.. ويؤكد: اتخذ الله القرار

الجمعة، 24 يونيو 2022 06:19 م

المحكمة العليا الأمريكية تصدر قرارا "تاريخيا" بإلغاء الحق فى الإجهاض

الجمعة، 24 يونيو 2022 04:51 م

"لويزيانا" تفرض عقوبات على مقدمى خدمات الإجهاض.. والبيت الأبيض: هجوم على الحريات

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:13 ص

مشرعون أمريكيون يطالبون جوجل بتقييد نتائج البحث عن عيادات الإجهاض "الزائفة"

الأحد، 19 يونيو 2022 09:00 م

الديمقراطيون يتحدون المحكمة بشأن حقوق الإجهاض.. قوانين جديدة فى نيويورك لحماية مقدمى ‏الخدمة.. حزب الرئيس يطالبه بدعم نساء أمريكا.. حبوب الإجهاض أبرز دفاعات بايدن.. وخبراء: لا ‏يمكنه إلغاء القرار بأمر تنفيذى

الأحد، 19 يونيو 2022 03:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة