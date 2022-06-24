‏"جيه بى مورجان" تتحدى العليا الأمريكية: سنتحمل سفر الموظفين الساعين للإجهاض

أوضح بنك جيه بي مورجان مزايا الرعاية الصحية الخاصة به في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض يوم الجمعة ، قائلا إن الإجهاض كان منذ فترة طويلة خدمة مغطاة للبنك ، وبدءًا من شهر يوليو سيتم تضمينه ضمن مزايا السفر الخاصة بالرعاية الصحية للشركة.
قال المتحدث باسم JPMorgan Chase جوزيف إيفانجليستى لشبكة "سي ا ن ان" يوم الجمعة: "كما هو الحال دائمًا ، نركز على صحة ورفاهية موظفينا ، ونريد ضمان الوصول العادل إلى جميع المزايا".
في مذكرة تم إرسالها إلى جميع موظفي جيه بي مورجان في الولايات المتحدة في 1 يونيو ، أشار البنك الاستثماري إلى أنه سيوسع مزايا السفر للرعاية الصحية الحالية لأي خدمة مغطاة "لا يمكن الحصول عليها إلا بعيدًا عن منزلك" ، بما في ذلك الإجهاض.
كان قرار اليوم الجمعة ، الذي يفرض سلطة على الولايات بشأن هذه القضية ، متوقعًا بعد تسريب مسودة مذكرة من المحكمة الشهر الماضي أشار إلى أن المحكمة على وشك إلغاء قضية رو، حيث ألغت المحكمة العليا حق الإجهاض الدستوري البالغ من العمر 50 عامًا ومنحت السلطة للولايات لتقييد الإجراء أو حظره بشكل جذري.
وسيعود قرار تحديد قانونية الإجهاض من عدمه للولايات ما لم يتحرك الكونجرس ويتخذ إجراءات في هذا الإطار، ولدى بعض الولايات قوانين تمنع الإجهاض في حين من المتوقع أن تتبع ولايات أخرى فيما ستفرض بقية الولايات قوانين لتنظيم عمليات الإجهاض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة