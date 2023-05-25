ختام الاختبارات العملية لبرنامج الطيران والفضاء بهندسة المنصورة الجديدة

اختتمت جامعة المنصورة الجديدة ، الاختبارات العلمية لبرنامج الطيران والفضاء، برعاية الدكتورمعوض الخولي رئيس الجامعة، وريادة وائل صديق عميد كلية الهندسة، وإشراف الدكتورة سارة البهلول مدير البرامج بالكلية، والدكتورة عبير توكل أستاذ الإلكترونيات، الاتصالات بالكلية ومنسق مادة الدوائر الكهربية بالكليه، تم إقامة مشاريع مادة الدوائر الكهربية الخاصة بالفرقة الأولي ببرنامج هندسة الطيران والفضاء بكلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة على هيئة مسابقتين وهما Line follower والـ Maze Robot.

المسابقة الأولى Line Follower : وهي عبارة عن سيارة تقوم بتتبع خط أسود موجود على خلفية بيضاء عن طريق حساس الأشعة تحت الحمراء وتستخدم هذة الروبوتات في الكثير من المؤسسات مثل المصانع والفنادق والمستشفيات حيث تقوم بتقليل التواصل البشري والذي أصبح حاجة مُلحة بعد أزمة فيروس كورونا وترك للطالب حرية اختيار التصميم الخاص بالروبوت وحجمه حيث أبدعت كل مجموعة في ذلك

المسابقة الثانية Maze Robot: وهي عبارة عن سيارة تقوم تلقائيا باكتشاف إذا كان هناك عائق أمامها وتقوم بتغيير اتجاه حركتها تلقائيا لاتجاء أخر لا يكون به عائق، وذلك عن طريق استخدام مستشعر الموجات فوق الصوتية ونرى تلك التقنية اننشرت كثيرا مؤخرا، حيث تستخدم في العربات ذاتية القيادة وقامت كل مجموعة باختيار تصميم خاص بسيارتها والطريقة الأمثل لاستخدام الحساس لتحقيق أمان أكثر للسيارة والوصول لأفضل أداء.