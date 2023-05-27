الوحدة المحلية بملوى: شروخ وتنميلات تصيب 5 منازل وجار التنسيق للإخلاء

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 5 منازل قرية جنوب محافظة المنيا وبالتحديد قرية الشيخ عبادة بمركز ملوى، بشروخ وتنميلات، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والوحدة المحلية إلى مكان البلاغ وجار معرفة أسباب تلك الشروخ والتصدعات المفاجئة.

وقال مصدر بالوحدة المحلية ب مركز ملوى ، إنه فور تلقى الشكوى تم الانتقال إلى القرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتبين حدوث شروخ وتنميلات فى 5منازل بقرية الشيخ عبادة، دون معرفة السبب، كما أنه جار التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء المنازل حرصا على أرواح المواطنين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا يفيد حدوث شروخ وتنميلات بعدد من منازل قرية الشيخ عبادة بمركز ملوى وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وأفادت التحريات الأولية حدوث تصدعات بجدران 5 منازل دون معرفة الأسباب وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.