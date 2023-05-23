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انتشال جثة طالب من نهر النيل بالمنيا

الثلاثاء، 23 مايو 2023 09:16 م
انتشال جثة طالب من نهر النيل بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طالب مقيم في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط من نهر النيل أمام مركز ملوي في جنوب المنيا، كما تم انتشال جثة طفل من ترعة قرية حافظ الشرقية في مركز أبوقرقاص.
 
تلقت الاجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثة الطفل عمر سليمان فولي 6 سنوات، مقيم في مركز أبوقرقاص، من المجري المائي لترعة حافظ الشرقية، أمام قرية منشية دعبس في غرب مركز أبوقرقاص.
 
تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي بمعرفة الأهالي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.
 
كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانتشال جثة الطالب إسلام طه صادق 19 عاما، مقيم بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط في شمال محافظة أسيوط من المجري المائي لنهر النيل، أمام مركز ملوي، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 

مديرية الامن

حوادث

انتشال جثة طالب

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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