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المخابرات العراقية تقبض على 16 أجنبيا حاولوا التسلل إلى البلاد

السبت، 27 مايو 2023 04:33 م
المخابرات العراقية تقبض على 16 أجنبيا حاولوا التسلل إلى البلاد الجيش العراقى
كتب محمد جمال

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق، اليوم السبت، القبض على 16 أجنبيا حاولوا دخول البلاد عن طريق معابر "غير رسمية"، بحسب "روسيا اليوم".
 
وذكرت في بيان صحفى: "ضمن جهوده المتواصلة في ضبط الأمن والحد من عمليات التسلل عبر الحدود العراقية واستنادا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من القبض على 16 متسللا أجنبيا خلال محاولتهم النفاذ عن طريق المعابر غير الرسمية في الشريط الحدودي لمحافظة البصرة".
 
وأضافت أن "المتسللين أحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

الجيش العراقى

العراق

تسلل

البصرة



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