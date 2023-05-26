قومي المرأة بكفر الشيخ يطلق المرحلة الثانية من حملات طرق الأبواب "بلدى أمانة"

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، إطلاق المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، المرحلة الثانية للحملة الممتدة لطرق الأبواب، والدكتورة ايمان شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف، والقمص ياكوبس أسعد ،عن الكنسية بكفر الشيخ، واللواء حاتم، رئيس مجلس مدينة مطوبس بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تهدف الحملة إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية بهدف تعزيز دور المواطنين الإيجابي في نشر المعلومات الصحيحة ورفض سماع او نشر الشائعات والآراء والأفكار المغرضة وتعزيز النظرة الايجابية للمستقبل وكذلك شرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحسين جودة حياتهم جاء ذلك تحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ودعم تشجيع، للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ واشراف الدكتورة اماني شاكر مقررة الفرع

وأضافت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، أن المرحلة الثانية تبدأ من الفترة من السبت، الموافق 27 مايو، وحتى الأربعاء 31 مايو، وسبق تنفيذ الحملة هذا اللقاء الموسع لعرض رسائل الحملة في صورة سهلة ومبسطة وتم من خلال اللقاء الحديث عن العديد من المشروعات القومية المنفذة، والجاري تنفيذها على نطاق الجمهورية، محافظة كفر الشيخ، ومبادرة حياة كريمة، ومدى الإنجاز فيها مع مناقشة وضع المحافظة قبل وبعد تلك المشروعات، ودعوة الأسرة المصرية، للحفاظ على المكتسبات التي تمت وتقدير قيمة الوطن والمواطنة.

جاء ذلك بحضور عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، و 70 من رجال الدين الاسلامي والائمة وعدد من رجال الدين المسيحي والقساوسة والمكرسات والمتعاونين مع فرع المجلس، و50 رائدة ريفية وعدد من المتطوعات.



اطلاق مبادرة بلدي أمانه بكفر الشيخ



الحضور خلال اطلاق مبادرة المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ



الحضور من رجال الدين



جانب من اطلاق المبادرة