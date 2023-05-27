اليوم السابع
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السبت، 27 مايو 2023 01:27 م
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الكويت: حظر العمل بالأماكن المكشوفة بدءاً من أول يونيو حتى أغسطس

السبت، 27 مايو 2023 01:08 م
الكويت: حظر العمل بالأماكن المكشوفة بدءاً من أول يونيو حتى أغسطس الوافدين بالكويت
إيمان حنا

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أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، بدء سريان حظر العمل بالأماكن المكشوفة بدءاً من أول يونيو وحتى نهاية أغسطس المقبل وذلك فى الأوقات من الساعة 11 صباحا إلى  4 عصرا.وفق"الأنباء الكويتية".

وأكدت الهيئة أن فرق التفتيش المكلّفة بمتابعة تنفيذ قرار الحظر ستبدأ حملات تفتيش مفاجئة على مواقع العمل في الأماكن المكشوفة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
 
وأكدت الهيئة أن الهدف من القرار حماية العمالة من أضرار العمل في ساعات ارتفاع الحرارة الشديدة خلال أشهر الصيف وأن الهدف من القرار تنظيم ساعات العمل وليس تخفيف الساعات مشيرة إلى أنه بامكان أصحاب الأعمال تشغيل العمالة في ساعات الصباح الأولى أو المساء .

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