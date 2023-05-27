الكونجرس يطالب بايدن بإرسال صواريخ ATACMS إلى كييف "دون ضغوطات"

وكالات

طالبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي في خطاب موجه إلى الرئيس جو بايدن، بإرسال منظومة صواريخ ATACMS بعيدة المدى العملياتية والتكتيكية إلى أوكرانيا.

وجاء في خطابهم إلى رئيس البيت الأبيض: "تقريبا، لقد تم تسليم كافة منظومات السلاح التي طلبتها أوكرانيا بعد ممارسة ضغوط شديدة.. ولا ينتظر إرسال ATACMS حملة ضغط أخرى"، بحسبما استشهدت به مجلة "فورين بوليسي" نقلا عن تصريحات أعضاء الكونغرس جو والسون، وستيف كوهين، وفيكتوريا سبارتز.

ويشير معدو الخطاب إلى أن إرسال الصواريخ يجب أن يسمح لأوكرانيا "بتحريك الوحدات وسلاسل الإمداد الروسية بعيدا عن خطوط الجبهة" وأن يعمل على تعقيد القدرة على إمداد الوحدات العسكرية.

في وقت سابق من مايو الجاري، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن واشنطن لا تخطط لنقل صواريخ ATACMS التكتيكية العملياتية إلى أوكرانيا، وذلك على الرغم من تسليم الصواريخ الجوّالة البريطانية Storm Shadow إلى كييف، مع إجراء بعض التعديلات عليها والتي يصل مداها إلى حوالي 250 كيلومترا.