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الكهرباء: استكمال التغذية الكهربائية لجميع منشآت "أبو سمبل" لحين تركيب برج جديد

السبت، 27 مايو 2023 10:58 ص
الكهرباء: استكمال التغذية الكهربائية لجميع منشآت "أبو سمبل" لحين تركيب برج جديد استكمال التغذية الكهربائية لجميع منشآت "ابو سمبل"
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه تم استكمال التغذية الكهربية لكل المنشات الحيوية والفنادق والمستشفيات والمناطق الأثرية بمدينة أبو سمبل بأسوان بواسطة 18 ماكينة طوارئ.
 
وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أنه يستمر العمل على قدم وساق لإحلال برج رقم 87 جهد 66 كيلو فولت الذى حدث فيه التواء نتيجة الرياح الشديدة بمدينة أبوسمبل وتجهيز البرج الجديد لتركيبه.
 
ويتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر العمل المستمر والتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية لسرعة الإصلاح واستقرار التغذية الكهربية بالمدينة.
 
وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أعلنت أمس أنه فى تمام الساعة 5.30 مساء حدث التواء بالجزء العلوي لأحد الأبراج جهد 66 كيلو فولت بالخط أبوسمبل / الاصلاح 3 والذي يغذي مدينة ابو سمبل و ذلك نتيجة لعاصفة شديدة.
 
وأشار البيان إلى أنه تم علي الفور الدفع بعدد 18 ماكينة طوارئ من مدينة أسوان لتغذية الأحمال الهامة بالمدينة وطبقا للأولويات وعلي التوازي تم الدفع بفرق طوارئ وبرج جديد وإعادة التغذية في أسرع وقت ممكن.
 
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الكهرباء

الطاقة المتجددة

اسوان

ابو سمبل

انقطاع التيار الكهربائي بمدينة أبو سمبل



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