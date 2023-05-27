"القوى العاملة" تجرى تفتيشا على عمل الأطفال بالإسكندرية وتتابع استيفاء نسبة الـ5%

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للرعاية ومكتب تفتيش المنتزة ندوة توعوية وحملة تفتيشية على أحد شركات الأسمدة بالطالبية خط رشيد بشأن تحديد نظام التشغيل والتدريب والمهن والصناعات التي يحظر تشغيل الأطفال بها، وذلك في إطار توجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بضرورة متابعة المنشآت العاملة بالمحافظات والتأكد من استيفاء نسبة 5% من بين عمالها من ذوى الهمم في جميع الشركات ، والتواجد المستمر بين العمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكثيف التوعية والتثقيف حول موضوعات التشغيل والعمالة بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تقريره الذى تلقته الوزارة ، تنظيم ندوة توعوية، وحملة تفتيشية علي الشركة، وقامت اللجنة المشكلة بالتفتيش علي عمل الأطفال بالمنشأة ومتابعة استيفاء الشركة لتشغيل ذوي الهمم 5%، وأيضا عقدت ندوة بشأن تحديد نظام التشغيل والتدريب والمهن والصناعات التي يحظر تشغيل الأطفال بها.

كما تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بشأن تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى لـ 33 من المتدربين على مهارات اللغة الإنجليزية بمركز التدريب النموذجي بالسويس ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص للتدريب المهنى مناسبة مع متطلبات سوق العمل بالمحافظات وتوفير فرص عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى .

وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بالسويس فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه فى إطار توجيهات وزير القوي العاملة تم توزيع شهادات خريجي الدفعة الأولي من برنامج التدريبي لمهارات اللغة، موضحا أن الدورات التدريبية التى تقدمها المديرية للشباب من الجنسين مجانية لأبناء المحافظة والمقيمين فيها من سن 18 إلى 45 سنة ، لتأهيل الشباب لسوق العمل بالمحافظة وإكسابهم مهارات جديدة ، كما يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة في نهاية البرنامج تؤهله للعمل في منشآت القطاع الخاص داخل وخارج المحافظة .