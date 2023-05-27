القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة فى المنيرة الغربية

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في المنيرةالغربية حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة في المنيرة الغربية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد آخر تم تحديد هويته، خلال مشاجرة، نتيجة خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.