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الفاتيكان يعلن عودة البابا فرنسيس إلى العمل بعد يوم عطلة بسبب الحمى

السبت، 27 مايو 2023 06:09 م
الفاتيكان يعلن عودة البابا فرنسيس إلى العمل بعد يوم عطلة بسبب الحمى البابا فرنسيس
كتب محمد جمال

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أعلن الفاتيكان اليوم السبت، عن عودة البابا فرنسيس الثانى إلى العمل، بعد حصوله على عطلة أمس ‏نتيجة إصابته بالحمى.‏
 
ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن مصادر قولها إن الحمى نجمت عن جدول أعمال مكثف للبابا، خلال الأيام السابقة.
 
وكتب مدير تحرير قسم الاتصالات بالفاتيكان، أندريا تورنيلي، على "تويتر"، اليوم السبت، أن البابا فرنسيس "استأنف لقاء جمهوره المعتاد".
 
وكان المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، قال أمس الجمعة، إن البابا فرنسيس (86 عامًا) أوقف نشاطه مؤقتا، "بسبب الإصابة بالحمى".
 
وأرجع وزير خارجية الفاتيكان، بيترو بارولين، سبب إصابته بالحمى إلى جدول البابا المزدحم، مشيرًا إلى أنه يشعر "بالتعب".
 
وعقد البابا فرنسيس 8 اجتماعات، يوم الخميس الماضى، وفقا لجدوله المنشور.
 
وسيكون ظهوره العلنى التالى، هو القداس المقام غدا الأحد، في كاتدرائية القديس بطرس، يليه صلاة ريجينا كويلي التقليدية.
 
ومن المقرر أن يلتقي البابا الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، يوم الاثنين المقبل.

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