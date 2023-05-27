اليوم السابع
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العواصف الترابية الشديدة تضرب محافظة بنى سويف وانعدام الرؤية على الطرق

السبت، 27 مايو 2023 06:06 م
العواصف الترابية الشديدة تضرب محافظة بنى سويف وانعدام الرؤية على الطرق عاصفة ترابية
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد محافظة بنى سويف اليوم، موجة من الطقس السيء، حيث ضربت العواصف الترابية الشديدة أنحاء المحافظة، وانعدمت الرؤية نسبيا على الطرق الزراعية والصحراوية منها.

وتستمر الرياح الشديدة على  كافة أنحاء المحافظة ، فيما رفعت محافظة بنى سويف حالة الطوارئ المكثفة تحسبًا لأي تقلبات جوية أو هطول أمطار خلال الساعات المقبلة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه و السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .
 
ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى رعدية أحيانا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

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