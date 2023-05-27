السيطرة علي حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمنزل مكون من طابقين بقرية البرمكي بمحافظة الفيوم دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية البرمكي بمركز الفيوم،وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية الإسعاف الي مكان الحريق وتبين انه شب بمنزل مكون من طابقين بجوار محول الكهرباء وان سبب الحريق “فرن بلدي" امتدت منه النيران إلي المنزل وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلي محول الكهرباء المجاور للمنزل وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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