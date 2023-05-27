السيطرة علي حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمنزل مكون من طابقين بقرية البرمكي بمحافظة الفيوم دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.