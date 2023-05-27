السيطرة على حريق محدود بمنطقة زراعية فى الخارجة بالوادى الجديد دون خسائر

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تمكنت وحدات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، من السيطرة على حريق محدود شب في مزرعة نخيل شرق المدينة دون خسائر بشرية أو إصابات، وجرى الانتهاء من مرحلة التبريد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.