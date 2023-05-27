اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 10:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق محدود بمنطقة زراعية فى الخارجة بالوادى الجديد دون خسائر

السبت، 27 مايو 2023 09:51 ص
السيطرة على حريق محدود بمنطقة زراعية فى الخارجة بالوادى الجديد دون خسائر حريق - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت وحدات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، من السيطرة على حريق محدود شب في مزرعة نخيل شرق المدينة دون خسائر بشرية أو إصابات، وجرى الانتهاء من مرحلة التبريد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مزرعة نخيل خلف مسجد عبد الله آدم شرق مدينة الخارجة، وتبين نشوب حريق في مزرعة نخيل بمنطقة مسجد عبد الله آدم شرق مدينة الخارجة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق وتمكنت من إخماده والذي أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل والاعشاب الجافة وتحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

 


الوادي الجديد

حوادث الوادي الجديد

حريق نخيل بالخارجة

الدفاع المدني بالوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة