السيطرة على حريقين متفرقين بمركز أبو تشت بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من السيطرة على حريقين نشبا في أرض فضاء وخزين عصارة قصب بقريتي الكرنك وبخانس في أبو تشت شمال محافظة قنا، تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية.

كان تلقى مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق في مساحة أرض فضاء بعزبة أبوعنيبة بقرية الكرنك، ملك محمد عبدالنبي، ونفوق رأس ماشية، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق

وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق آخر نشب في خزين عصارة في منطقة زراعية بقرية بخانس ملك المواطن صبرى محمد فهمي، دون إصابات.

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده.