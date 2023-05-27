اليوم السابع
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السيطرة على حريقين متفرقين بمركز أبو تشت بقنا

السبت، 27 مايو 2023 12:31 م
السيطرة على حريقين متفرقين بمركز أبو تشت بقنا سيارات مطافئ - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من السيطرة على حريقين نشبا في أرض فضاء وخزين عصارة قصب بقريتي الكرنك وبخانس في أبو تشت شمال محافظة قنا، تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية.
 
كان تلقى مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق في مساحة أرض فضاء بعزبة أبوعنيبة بقرية الكرنك، ملك محمد عبدالنبي، ونفوق رأس ماشية، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق 
 
وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق آخر نشب في خزين عصارة في منطقة زراعية بقرية بخانس ملك المواطن صبرى محمد فهمي، دون إصابات.
 
تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده.

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الحماية المدنية

مركز ابوتشت

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