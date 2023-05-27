السجن 5 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ع.ا.م" بالسجن 5 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ع.م.ف" بالإكراه بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

وتعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره في الطريق العام استوقفه المتهم وقام بتهديده بسلاح كان بحوزته واستولى منه على متعلقاته الشخصية كرها عنه وفر هاربا وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.