السجن 10 سنوات لمتهم بالتسبب في إصابة شخصين وتعاطى مخدرات بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بأخرى ميكروباص مما أسفر عن إصابة شخصين ، وكشفت التحريات أن المتهم متعاطى للمواد المخدرة وكان يسير بسرعة زائدة، ما أسفر عن وقوع الحادث.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.





