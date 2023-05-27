السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخصين في سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليهما مفاده قيام المتهم بالتعدى عليهما وإحداث عاهة مستديمة لهما بسبب خلافات بينهما وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة العامة تهمة إحداث عاهة مستديمة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.