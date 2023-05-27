الداخلية تضبط هاربا من حكم بالإعدام ومسجل خطر بحوزته 24 كيلو مخدرات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية من ضبط عنصر إجرامى مطلوب التنفيذ عليه فى 6 جنايات، أبرزها "قتل -قتل عمد والمحكوم عليه فيهما بالإعدام" مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته ( بندقية آلية – 9 خزينة آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – ميزان حساس – دراجة نارية – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة )، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه والدراجة النارية لسهولة التنقل، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (160 ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، بحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 24 كيلو جرام – ميزان حساس – هاتف محمول – مبلغ مالى – سيارة ربع نقل)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (مليون و 200 ألف جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.