التعليم ترسل خطابا للمديريات بشأن مكافآت امتحانات الثانوية العامة والدبلومات 2023

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه أنه بشأن الموافقة على تعديل أيام المكافأة الخاصة بالمعلمين المنتدبين بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 و امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ومراكز توزيع الأسئلة والمعاونون والعمال بلجان تقدير الدرجات للعام الدراسي 2022 / 2023، نظرا لوجود عجز في أعداد المعلمين بمدارس التربية والتعليم، ونظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد في ظل ارتفاع أسعار المواصلات وتكاليف المعيشة بوجه عام، ما أدى إلى تقليل الأعداد المتقدمة للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 وامتحانات الدبلومات الفنية 2023 عن العام الماضي، وذلك تسبب في:

- عدم توفير الأعداد الكافية المناسبة لأعداد اللجان وعدم القدرة على اختيار أحسن الكفاءات والمناسبة التي تساعد على حسن سير الامتحانات للعام الحالي 2022 / 2023

- كثرة أعداد المعتذرين عن المشاركة في أعمال الامتحانات لعدم تناسب قيمة المكافآة المنصرفة مع المجهود المبذول والتكاليف اللازمة للمعيئة والانتقالات اثناء فترة انعقاد الامتحانات

وتابعت الوزارة: حيث أنه في العام الدراسي السابق 2021 / 2022 قد وافق وزير التربية والتعليم آنذاك على زيادة أيام المكافآة الخاصة بالمنتدبين بلجان سير امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية ومراكز توزيع الأسئلة والمعاونون والعمال بجان تقدير الدرجات لتصبح على النحو التالي :

- رئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول وتحسب أيام العمل الفعلية بواقع 5 ايام بدلا من 4 أيام ، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع يوم واحد للمنتدبين الى المناطق النائية فقط، وزيادة معدلات صرف أيام المكافآة الخاصة بالمراقبين والملاحظين والمعاونين وعضو لجنة الإدارة وأعضاء الأمن وعضو الشئون القانونية والعمال حيث تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بـ 3 أيام بدلا من يومين وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ يوافع اليوم بيوم واحد.

وبالنسبة للمراقبين والملاحظين والمعاونين وعضو لجنة الإدارة وأعضاء الأمن وعضو الشئون القانونية والعمال للمناطق النائية ، تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بـ 4 أيام بدلا من 3 ، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد للمنتدبيين الى المناطق النائية.

و بالنسبة لمعاوني وعمال لجان تقدير الدرجات حسب أيام تقدير الدرجات بولاقع اليوم بيومين بدلا من يوم واحد بحد اقصى 3 ايام وتحسب ايام التحضير ايام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد ، و لم يتم تطبيق ما ورد بالموافقة على زيادة أيام المكافآة للمنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة و امتحانات الدبلومات الفنية العام الماضي مما تسبب في حدوث حالة من الاحباط لدى كافة المشاركين في اعمال الامتحانات والعزوف عن المشاركة هذا العام 2022 / 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعلمي والتعليم الفني ، الموافقة على احتساب أيام العمل للمنتدبين بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 و امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ومراكز توزيع الاسئلة والمعاونون والعمال بلجان تقدير الدرجات بدءا من العام الحالى.