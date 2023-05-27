الأحد.. بدء أعمال كنترول الشهادة الإعدادية الأزهرية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية ، بدء أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية، اعتبارًا من الأحد الموافق 28من مايو 2023م، وتخصيص معهد فتيات الزقازيق الثانوي كمقر لتقدير درجات المواد الثقافية، بينما تم تخصيص معهد الصفوة النموذجي الإعدادي مقرًا لمواد العلوم الشرعية ، ومعهد بنين الزقازيق للمواد العربية والقرآن الكريم.

وعن كنترول الشهادة الابتدائية، أكد الدكتور السيد الجنيدي وكيل المنطقة، انتظام أعمال تقدير الدرجات، المخصص لها مقر معهد الصفوة النموذجي، و النحال الإبتدائي.

مضيفا انه وجها بضرورة تحري الدقة والشفافية خلال أعمال تقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المتبعة خلال لجان التصحيح.

شدد رئيس المنطقة على المصححين ومقدري الدرجات، الالتزام بالتعليمات المُنظمة لأعمال التصحيح، من قراءة السؤال جيدًا ونموذج الإجابة ومعرفة الدرجة المخصصة لكل جزئية من جزئيات السؤال قبل البدء في عملية التصحيح، وكذلك تحري الدقة والعدالة في التقدير، والتأني ومراجعة التصحيح أكثر من مرة حرصاََ على مصلحة أبنائنا الطلاب،مؤكدًا على مشرفي المواد، والمراجعين الفنيين، ومقدري الدرجات بضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول، مع تطبيق مبدأ الأمانة والشفافية؛ ليحصل كل طالب على حقه، موجها بضرورة التعقيم والتطهير المستمر قبل وبعد نهاية التصحيح.