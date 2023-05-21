وكيل أزهر الشرقية يتفقد لجان شهادات القراءات

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية ل منطقة الشرقية الأزهرية امتحانات الشهادة لمرحلة القراءات في يومها الثاني، مؤكدًا استقرار كل اللجان الامتحانية بمنطقة الشرقية الأزهرية، جاء ذلك خلال تفقده عدد من اللجان بإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

واطمأن رئيس الإدارة المركزية على استقرار وانتظام اللجان على الوجه الأكمل، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على الاهتمام بشهادات القراءات بكل مراحلها.

ويؤدي طلاب شهادات القراءات بمختلف التخصصات امتحانات اليوم الثاني في هدوء تام فقد أدى طلاب مرحلة (التجويد) الامتحانات في مادتي التوحيد، المواد الاجتماعية، بينما أدى طلاب مرحلة (العالية) الامتحانات في العروض، المواد الاجتماعية، كما أدى طلاب مرحلة (التخصص) الامتحان في مواد تراجم القراء، الفواصل، التربية العلمية.

ولم تسجل غرف المتابعات أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملاءمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.