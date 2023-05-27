افتتاح سوق للسيارات المستعملة وتوفير سيارة للشهر العقاري في بنها بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية، بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، افتتاح سوق للسيارات المستعملة بمنطقة سوق البرنس بمدينة بنها، يوم السبت من كل أسبوع، موضحة أن سيتم توفير جميع الخدمات به، كما يشمل السيارات المستعملة والجديدة، وذلك تحت شعار "بيع واشتري عربية عندنا في أمان.. وفرنا لك كل سبل الراحة والأمان".

وأضافت المحافظة، أنه سيتم فرض رسوم الدخول للسيارة الواحدة مبلغ 50 جنيها، موضحة أنه سيتم البدء بالعمل الفعلي بالسوق يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل، موضحة أنه بمناسبة بدء العمل الأسبوع المقبل سيتم الدخول مجاني لجميع السيارات سواء المستعملة أو الجديدة، على أن يتم تطبيق رسوم الدخول من الأسبوع الثاني للعمل.

وأوضحت المحافظة، أنه جاري حالياً التنسيق مع الشهر العقاري لتوفير سيارة الشهر العقاري المتنقلة كل سوق أو توفير مقر ثابت لهم على مدار اليوم بالكامل من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، لسرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية للبائع والمشتري.