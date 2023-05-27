اختبارات للمنقذين على شواطئ مدينة جمصة استعدادا لبدء لموسم الصيف.. صور

الدقهلية : محمد الحبشي

شهدت مدينة جمصه السياحية بمحافظة الدقهلية، بدء إختبارات المتقدمين لشغل وظيفة منقذ علي شواطئ المدينه، والتي تستمر علي مدار 3 أيام

وتشهد المدينه إستعدادات كبيرة لإستقبال موسم الصيف لعام 2023، والمقرر بدأة فعليا في 1/6/2023، حيث تم تجهيز الشاطئ الممتد بطول 7 كم وزرع أبراج الإنقاذ بعدد 84 برج بطول الشاطئ

ووضعت اللجنه المشرفه عدد من القواعد والإشتراطات الواجب توافرها في فريق الإنقاذ والمقرر أن يكون عددهم 100 منقذ بطول الشاطئ

وحددت اللجنه المشرفة التابعة للإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، شروط وإختبارات يجب توافرها في المتقدمين، حيث تم عمل إختبارات علي أرض الواقع بشاطئ بحر جمصه، شملت إختبارات متنوعه

وقال وائل رزق مدرب دولي ومحاضر بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أن الإتحاد وضع أسس وقواعد للإختبارات، والتي تعتمد علي إختبارات بدنية، وإختبارات الغوص وطرق الإنقاذ فس اسرع وقت وكيفيه التعامل مع حاله المواطن اثناء الغرق دون الضرر بالحالة