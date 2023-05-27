اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 03:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اختبارات للمنقذين على شواطئ مدينة جمصة استعدادا لبدء لموسم الصيف.. صور

السبت، 27 مايو 2023 02:39 م
اختبارات للمنقذين على شواطئ مدينة جمصة استعدادا لبدء لموسم الصيف.. صور فرق الإنقاذ أثناء الاختبارات
الدقهلية : محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مدينة جمصه السياحية بمحافظة الدقهلية، بدء إختبارات المتقدمين لشغل وظيفة منقذ علي شواطئ المدينه، والتي تستمر علي مدار 3 أيام 
 
وتشهد المدينه إستعدادات كبيرة لإستقبال موسم الصيف لعام 2023، والمقرر بدأة فعليا في 1/6/2023، حيث تم تجهيز الشاطئ الممتد بطول 7 كم وزرع أبراج الإنقاذ بعدد 84 برج بطول الشاطئ 
 
ووضعت اللجنه المشرفه عدد من  القواعد والإشتراطات الواجب توافرها في فريق الإنقاذ والمقرر أن يكون عددهم 100 منقذ بطول الشاطئ
 
وحددت اللجنه المشرفة التابعة للإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، شروط وإختبارات يجب توافرها في المتقدمين، حيث تم عمل إختبارات علي أرض الواقع بشاطئ بحر جمصه، شملت إختبارات متنوعه
 
وقال وائل رزق مدرب دولي ومحاضر بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أن الإتحاد وضع أسس وقواعد للإختبارات، والتي تعتمد علي إختبارات بدنية، وإختبارات الغوص وطرق الإنقاذ فس اسرع وقت وكيفيه التعامل مع حاله المواطن اثناء الغرق دون الضرر بالحالة
 
إختبارات المنقذين إستعدادا لبدء موسم الصيف في جمصه
إختبارات المنقذين إستعدادا لبدء موسم الصيف في جمصه

تجهيز اختبارات المنقذين
تجهيز اختبارات المنقذين

جانب من الإختبارات
جانب من الإختبارات

دميه انقاذ
دميه انقاذ

رئيس المدينه ومسئولي الشاطئ أثناء الإختبارات
رئيس المدينه ومسئولي الشاطئ أثناء الإختبارات

فرق الإنقاذ أثناء الاختبارات
فرق الإنقاذ أثناء الاختبارات
 
 
 

إختبارات الشاطئ

شاطئ جمصة

أرخص الشواطئ

فرق الإنقاذ

إستعدادت المدينه

مدينه جمصه السياحيه

تجهيزات مدينه جمصه

موسم الصيف

بدء موسم الصيف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة