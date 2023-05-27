إصابة 4 أشخاص بحالة تسمم غذائي في أسيوط

أصيب 4 أشخاص بحالة تسمم غذائي ، نتيجة تناولهن وجبة برجر بدائرة قسم ثان أسيوط، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغا بوصول طالبات ومشرفة للمستشفى الجامعي مصابات بحالة تسمم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث، وتبين إصابة "منار. ص.ا"، 20 عاما، و"أميرة. هـ. ك"، 20 عاما، ومقيمتان بمحافظة البحيرة، و"روان .ا. ع"، 20 عاما، ومقيمة في مركز ديروط، و"مروة .ع. ع'، 25 عاما، وتم نقلهن بواسطة الأهالي إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتبين من توقيع الكشف الطبي عليهن إصابتهن بتسمم غذائي، وتحرر محضرا بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.