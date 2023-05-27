إصابة شخص فى سقوط سقالة بفندق شرق الإسكندرية والحى يتخذ إجراءات ضد المتسبب

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تفقد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية ، منذ قليل موقع سقوط سقف الدور الأول على سقالة بناء، خاصة بأعمال تطوير وترميم واجهة أحد الفنادق بمنطقة كليوباترا بطريق الكورنيش بنطاق الحى، والذي أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم.

جاء ذلك عقب ورود بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بسقوط سقف الدور الأول على سقالة خاصة بأعمال تطوير وترميم بأحد الفنادق، وعلى الفور انتقل رئيس الحي إلى موقع الحادث بتواجد الكول الأمني، وكافة الجهات المعنية.

وأوضح رئيس حي شرق، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تابع تداعيات الحادث أولا بأول ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، اتجاه المتسبيين في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة ورفع مخلفات الحادث.