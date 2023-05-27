إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف.