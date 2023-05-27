أوكرانيا تفرض عقوبات ضد 51 مواطنا و220 شركة في روسيا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، فرض عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات في روسيا ودول أخرى ساهموا في دعم العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وأشار زيلينسكي في مرسوم رئاسي - نُشر على الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية - إلى أن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قرر فرض إجراءات تقييدية شخصية واقتصادية وغيرها ضد 51 مواطنا روسيا و220 كيانًا قانونيًا في روسيا ودول أخرى.

ووفقا للقرار، فإنه تم فرض عقوبات ضد شركة "جيه إس سي للتجارة والسكك الحديد"، وشركة "تقنيات زيوت التشحيم المبتكرة"، وشركة "أبورون ريجيستر" للتسجيل والسجلات المالية.

وفرض زيلينسكي أيضا عقوبات ضد شركات قبرصية على رأسها شركة "سيرش لوكاشن"، وشركة "لوكال سيرش"، بالإضافة إلى الشركة التشيكية "نافيتيل"، وكذلك فرعها في أوكرانيا "نافيتيل أوكرانيا".

وتأتي تلك العقوبات الأوكرانية بعد نحو شهر من فرض زيلينسكي عقوبات اقتصادية وتقييدية ضد 40 فردا و382 كيانا قانونيا روسيا في 22 أبريل الماضي.