اليوم السابع
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أمطار رعدية غزيرة تضرب محافظة الغربية.. صور

السبت، 27 مايو 2023 04:19 م
أمطار رعدية غزيرة تضرب محافظة الغربية.. صور الأمطار تضرب الغربية
الغربية مصطفى عادل

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تعرضت محافظة الغربية، لهطول أمطار رعدية غزيرة محملة بالأتربة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وتساقطت الأمطار بصورة مفاجئة على سماء المحافظة، وتجمع للسحب الكثيفة في سماء المحافظة.
 
ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار المفاجئة التي تتعرض لها المحافظة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه و السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى رعدية أحيانا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.
 
الأمطار تضرب الغربية (1)
الأمطار تضرب الغربية (1)

الأمطار تضرب الغربية (2)
الأمطار تضرب الغربية (2)

الأمطار تضرب الغربية (3)
الأمطار تضرب الغربية (3)

 


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