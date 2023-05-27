أمطار خفيفة إلى متوسطة تضرب عدة مناطق فى السعودية

كتب محمد جمال

توقَّع المركز الوطنى للأرصاد السعودية فى تقريره عن حالة الطقس، هطولَ أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنِّيًا في مدى الرؤية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وبيَّن المركز أن الحالة - التى تشمل المدينةَ المنورة ومحافظاتِ؛ بدر وخيبر ووادى الفرع والحناكية والمهد والعيص- تبدأ الساعة الـ 1 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 10 من مساء غد.

كما هطلت اليوم، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان؛شملت محافظات الحرث،وأحد المسارحة،والطوال، وأبوعريش ،والدائر بنى مالك ، وصامطة ، وضمد ، وصبيا ، وبيش ، وهروب ، ومركز جبال الحشر.

يذكرأن، هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك، والمراكز التابعة لها شملت مركز الوادي الجديد، و أبو الحنشان، وعلقان، و الزيتة فيما لا تزالُ السماءُ ملبدةً بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.