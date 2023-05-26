التحقيق فى واقعة سقوط لعبة أطفال داخل ملاهى سموحة فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تباشر جهات التحقيق المختصة في الإسكندرية، التحقيق فى حادث سقوط إحدى ألعاب الأطفال داخل ملاهى بمنطقة سموحة شرق محافظة الإسكندرية، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، والتحفظ علي المدير المسئول عن الملاهي وكاميرات المراقبة بمحل الواقعة، والتقرير الطبي للمصابين بعد الكشف عليهم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بسقوط إحدى الألعاب داخل ملاهي بمنطقة سموحة يستقلها عدد من الأشخاص بينهم أطفال ، مما ادي الي إصابة 6 بإصابات مختلفة وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم وتلقيهم العلاج اللازم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة سيدي جابر إلى محل البلاغ، ترافقهم سيارات الإسعاف، وتم فرض كردون أمني حول المكان وتم التحفظ علي المدير المسئول وكاميرات المراقبة بمحل الواقعة ، وطلب فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع منطقة الألعاب، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.