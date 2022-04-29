اليوم السابع
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الجمعة، 29 أبريل 2022 09:34 ص
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تعرف على أرخص أنواع الفاكهة في الأسواق اليوم

الجمعة، 29 أبريل 2022 09:00 ص
تعرف على أرخص أنواع الفاكهة في الأسواق اليوم صورة ارشيفية - برتقال
كتب إسلام سعيد

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تواصل أسعار الفاكهه استقرار في السوق المصري، حيث سجل  سعر البرتقال أبو سرة تسجل 6 إلى 9 جنيهات، والبرتقال الصيفي 2.5 إلى 4 جنيهات، واليوسفي 4 إلى 7 جنيهات، ليصبح البرتقال من أقل انواع الفواكه سعرا والجريب فروت 4 الي 7 جنيها، والتفاح الأمريكي أو الايطالي 19 إلى 23 جنيها والتفاح جولدن 16 إلى 20 جنيها .
 
وبلغ سعر كيلو الجوافة 4 إلى 7 جنيهات، والبلح الثلاجة 5 إلى 9 جنيهات والبلح السيوي 20 إلى 25 جنيها، والتفاح السوري واللبناني 12 إلى 18 جنيها والفراولة 4 إلى 6 جنيهات والكنتالوب من 7 إلى 11 جنيها والمانجو السوداني 30 إلى 60 جنيها والبطيخ 40 جنيها.
 
وبلغ سعر كيلو الكمثرى 25 جنيها والبرقوق المستورد 22 جنيها والبشملة 10 إلى 20 جنيها والحرنكش 13 الي 15 جنيها وبلغ سعر الاناناس 23 جنيها والنبق 13 الى 15 جنيها والدوم 20 إلى 40 جنيها والكيوي 20 جنيها في سوق الجملة.
 
وعن سعر الموز فيسجل في سوق الجملة 5 إلى 8 جنيهات للموز الصعيدي و20 الى 30 جنيها للموز المستورد وموز بيكو سجل 12 جنيها والموز المغربي 6 إلى 9 جنيهات.
 
 

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