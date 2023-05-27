أخبار مصر.. غدا نشاط للرياح وأمطار رعدية تصل للسيول والعظمى بالقاهرة 34 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يؤكد وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس "يورى موسيفينى"، رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية، وسكرتير عام منظمة الإيجاد، ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الأفريقي.

الرئيس السيسى يشدد على احترام مصر لإرادة الشعب السودانى وعدم التدخل فى شئونه الداخلية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس "يورى موسيفينى"، رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية، وسكرتير عام منظمة الإيجاد، ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الأفريقي.

"التعليم" تحقق فى واقعة فتح مظروف أسئلة بالخطأ لطلبة الدبلومات الفنية بقنا

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني بأنه في إطار واقعة فتح مظروف الامتحان التحريري لمادة الرياضيات العامة لطلاب الدبلومات الفنية اليوم داخل إحدى لجان محافظة قنا، بدلا من مظروف امتحان التربية الدينية للتعليم الصناعي، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفور بإحالة المسئولين في المطبعة وكافة المسئولين المتسببين في هذا الخطأ للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالوزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية تصل للسيول والعظمى بالقاهرة 34

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

التعليم توجه بإعلان نتائج امتحانات صفوف النقل فى المدارس

وجهت المديريات التعليمية المدارس بإعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسى فى مكان ظاهر بالمدرسة، مع إتاحتها إلكترونيا إذا أمكن ذلك، مضيفة أنه من حق جميع الطلاب معرفة نتائج الامتحانات فى توقيت واحد، مع فتح باب التظلمات على النتائج وفق الضوابط القانونية حيث يقدم الطالب الذي يرغب فى التظلم بطلب للإدارة والمدرسة تفحصه داخل الكنترول للتأكد من أن الطالب حصل على درجاته .

الهيئة العامة للاستثمار تسلم رخصتين ذهبيتين جديدتين لإنتاج الأجهزة المنزلية

سلم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رخصتين ذهبيتين في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المُعمرة بمدينة العاشر من رمضان، ليصبح إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 15 شركة.

AP: جيل بايدن تحضر الزفاف الملكى فى الأردن وتزور مصر والمغرب والبرتغال كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، ستروج لتعزيز تمكين النساء والشباب أثناء رحلتها القادمة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، حيث ستزور الأردن لحضور الزفاف الملكى للأمير حسين بن عبدالله فى الأول من يونيو، وستزور مصر والمغرب والبرتغال.

وزير الإسكان: وحدات مشروع سكن بديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع فى تنفيذ اللمسات الأخيرة لمشروع سكن بديل العشوائيات الذى يتم تنفيذه بمدينة العبور الجديدة، تمهيداً لتسليم المستحقين، لافتاً إلى أن المشروع يضم 96 عمارة بإجمإلى 3360 وحدة سكنية و96 وحدة إدارية و96 محلا تجاريا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى ومول تجارى ومركز طبى وحضانة.

‫وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع فى المتحف الزراعى بالدقى

يفتتح السيد القصير وزير الزراعة الزراعة واستصلاح الاراضى يرافقه عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء معرض زهور الربيع الـ90 في حديقة المتحف الزراعي بالدقى المعرض والذى يستمر لمدة شهر من التاسعة صباحا الى التاسعة مساءا يوميا.