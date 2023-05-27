أخبار مصر.. الكشف عن أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية فى منطقة سقارة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها الإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة من خلال مؤتمر صحفي عالمي.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ورياح وأمطار بعدة مناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا معتدل ليلا ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 36 درجة جنوب الصعيد 42 درجة.

التعليم توجه بإعلان نتائج امتحانات صفوف النقل فى المدارس

وجهت المديريات التعليمية المدارس بإعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسى فى مكان ظاهر بالمدرسة، مع إتاحتها إلكترونيا إذا أمكن ذلك، مضيفة أنه من حق جميع الطلاب معرفة نتائج الامتحانات فى توقيت واحد، مع فتح باب التظلمات على النتائج وفق الضوابط القانونية حيث يقدم الطالب الذي يرغب فى التظلم بطلب للإدارة والمدرسة تفحصه داخل الكنترول للتأكد من أن الطالب حصل على درجاته .

الهيئة العامة للاستثمار تسلم رخصتين ذهبيتين جديدتين لإنتاج الأجهزة المنزلية

سلم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رخصتين ذهبيتين في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المُعمرة بمدينة العاشر من رمضان، ليصبح إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 15 شركة.

وزير السياحة والآثار: سقارة متحف أثرى مفتوح.. وتجذب أنظار العالم إلى مصر

قال وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، إن سقارة تعتبر متحفا أثريا مفتوحا، ولها سحر خاص ودائمًا مقصد للسائحين، وتجذب أنظار العالم إلى مصر.

مواقف سرفيس جديدة بين شارعى الهرم وفيصل تستوعب 150 سيارة أجرة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مراحل العمل الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازي لها بين شارعي الهرم والملك فيصل وبمناطق الشيشيني وكوبري الصحابة والمنشية والدائري. ‫انكسار موجة الحرارة على الوجه البحري والقاهرة بقيم تتراوح بين 6 - 7 درجات غدا يشهد الطقس اليوم السبت استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده منذ عدة أيام بسبب الكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية حيث ستكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية و43 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد نهارا.

اكتشاف أكبر ورشة للتحنيط.. ننشر أول صور للكشف الأثرى الجديد فى سقارة

في مؤتمر صحفي عالمي، أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عن كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في العثور، لأول مرة عن أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين وعدد من اللقى الأثرية، وذلك خلال استكمال أعمال حفائر البعثة بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة، للعام السادس على التوالي. الكهرباء: استكمال التغذية الكهربائية لجميع منشآت "أبو سمبل" لحين تركيب برج جديد أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه تم استكمال التغذية الكهربية لكل المنشات الحيوية والفنادق والمستشفيات والمناطق الأثرية بمدينة أبو سمبل بأسوان بواسطة 18 ماكينة طوارئ.

وزير الإسكان: وحدات مشروع سكن بديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع فى تنفيذ اللمسات الأخيرة لمشروع سكن بديل العشوائيات الذى يتم تنفيذه بمدينة العبور الجديدة، تمهيداً لتسليم المستحقين، لافتاً إلى أن المشروع يضم 96 عمارة بإجمإلى 3360 وحدة سكنية و96 وحدة إدارية و96 محلا تجاريا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى ومول تجارى ومركز طبى وحضانة.

‫وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع فى المتحف الزراعى بالدقى

يفتتح السيد القصير وزير الزراعة الزراعة واستصلاح الاراضى يرافقه عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء معرض زهور الربيع الـ90 في حديقة المتحف الزراعي بالدقى المعرض والذى يستمر لمدة شهر من التاسعة صباحا الى التاسعة مساءا يوميا.