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وزير السياحة والآثار: سقارة متحف أثرى مفتوح.. وتجذب أنظار العالم إلى مصر

السبت، 27 مايو 2023 11:33 ص
وزير السياحة والآثار: سقارة متحف أثرى مفتوح.. وتجذب أنظار العالم إلى مصر سقارة
كتب محمد أسعد تصوير محمد نبيل

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قال وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، إن سقارة تعتبر متحفا أثريا مفتوحا، ولها سحر خاص ودائمًا مقصد للسائحين، وتجذب أنظار العالم إلى مصر.
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بالمنطقة، وهو عبارة عن اكتشاف أكبر ورشتي تحنيط آدمية وحيوانية بجبانة البوباسيطون بمنطقة آثار سقارة.
 
وقال وزير السياحة والآثار إنه بجانب الورشتين تم اكتشاف العديد من القطع الأثرية واللقى، على أيدي البعثة المصرية العاملة بسقارة بقيادة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
 
ووجه وزير السياحة والآثار الشكر لجميع أعضاء البعثة الأثرية ولأعضاء المجلس الأعلى للآثار بقيادة وزيري على جهدهم المستمر في الكشف عن أسرار الحضارة المصرية.
 
 
 

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