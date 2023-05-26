60 % نسبة تنفيذ 672 وحدة بمشروع سكن كل المصريين بمدينة أسوان الجديدة

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة ، وأعضاء وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان، ومسئولو جهاز المدينة، الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمحور الإسكان المتوسط، ضمن مشروع المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين "، بمدينة أسوان الجديدة.

وتجول رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومسئولو وحدة الدعم الفنى، بموقع تنفيذ الوحدات السكنية (24 عمارة - 672 وحدة - بنسبة إنجاز تجاوزت 60%) بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين - محور الإسكان المتوسط، نموذج (100- 110- 120) متر مربع، بمنطقة الحي الثالث، بمدينة أسوان الجديدة، وتم التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع، والالتزام بأعلى معايير الجودة فى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الواجهات.

وانتقل رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومسئولو وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان، لتفقد أعمال الصيانة بمشروع الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، وتم التشديد على تنفيذ أعمال الصيانة القياسية بشكل دورى، للحفاظ على المشروع فى أفضل صورة، واستمرار تقديم خدماته لسكان المدينة وما حولها، باعتباره متنزها ومتنفسا للمواطنين.