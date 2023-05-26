اليوم السابع
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60 % نسبة تنفيذ 672 وحدة بمشروع سكن كل المصريين بمدينة أسوان الجديدة

الجمعة، 26 مايو 2023 12:39 م
60 % نسبة تنفيذ 672 وحدة بمشروع سكن كل المصريين بمدينة أسوان الجديدة عمارات سكن كل المصريين بمدينة أسوان الجديدة
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، وأعضاء وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان، ومسئولو جهاز المدينة، الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمحور الإسكان المتوسط، ضمن مشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بمدينة أسوان الجديدة.
 
وتجول رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومسئولو وحدة الدعم الفنى، بموقع تنفيذ الوحدات السكنية (24 عمارة - 672 وحدة - بنسبة إنجاز تجاوزت 60%) بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين - محور الإسكان المتوسط، نموذج (100- 110- 120) متر مربع، بمنطقة الحي الثالث، بمدينة أسوان الجديدة، وتم التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع، والالتزام بأعلى معايير الجودة فى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الواجهات.
 
وانتقل رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومسئولو وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان، لتفقد أعمال الصيانة بمشروع الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، وتم التشديد على تنفيذ أعمال الصيانة القياسية بشكل دورى، للحفاظ على المشروع فى أفضل صورة، واستمرار تقديم خدماته لسكان المدينة وما حولها، باعتباره متنزها ومتنفسا للمواطنين.
 
 
مشروعات مدينة أسوان الجديدة
مشروعات مدينة أسوان الجديدة

التشديد على الالتزام بمواعيد تنفيذ وحدات سكن كل المصريين
التشديد على الالتزام بمواعيد تنفيذ وحدات سكن كل المصريين

جولة رئيس جهاز أسوان الجديدة
جولة رئيس جهاز أسوان الجديدة

كورنيش أسوان الجديدة
كورنيش أسوان الجديدة

عمارات سكن كل المصريين بمدينة أسوان الجديدة
عمارات سكن كل المصريين بمدينة أسوان الجديدة
 

اسوان الجديدة

سكن كل المصريين

مشروعات اسوان الجديدة

مدينة اسوان الجديدة



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